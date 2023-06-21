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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

11-й пакет санкцій проти РФ торкнеться нафтопроводу Дружба – постпред Польщі

Санкції проти Рос

Європейська комісія під час розробки 11-го пакету санкцій проти РФ врахувала низку пропозицій Варшави.

Про це повідомив постпред Польщі Анджей Садось у Брюсселі.

– Зокрема, у списку фігурує запропонований Польщею пункт про санкції щодо північної ділянки нафтопроводу Дружба, а також про закриття для в’їзду на територію ЄС російських фур, – каже постпред.

Він також додав, що в новому санкційному пакеті враховано можливість застосування обмежувальних заходів до тих суб’єктів, які систематично підтримують обхід обмежень.

– Я підтримую цей пакет, у ньому є ціла низка таких необхідних рішень, – сказав Садось.

Він додав, що “Польща, зокрема, знову домагатиметься накладення ембарго на російські алмази, а також на атомний сектор РФ”.

Довідка. Нафтопровід Дружба проходить територією Росії від Альметьєвська до Брянська, потім до міста Мозир у Білорусі, після чого розділяється на дві гілки: північну – в напрямку Латвії, Литви, Польщі та Німеччини й південну – через Україну в Чехію, Словаччину, Угорщину та Хорватію.

Нагадаємо, що 21 червня посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Джерело: Польське радіо
Війна в Україні, Польша, Росія, санкції, Санкції проти Росії
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