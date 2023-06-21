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Татьяна Забожко, редактор ленты

Коллаборанты в Геническе паникуют из-за SMS, которые поступают на их мобильные

російські військові

Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва Вооруженных сил Украины.

По данным, которые есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Геническе Херсонской области на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации.

Такие сообщения, добавляют в Генштабе ВСУ, только провоцируют панические настроения среди коллаборантов.

Напомним, что 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по вражескому складу боеприпасов в поселке Рыково под Геническом.

Детонирование тогда продолжалось несколько часов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предполагает, что удар по складу с боеприпасами в пока захваченном поселке Рыково замедлит темп российских оккупантов.

По его убеждению, быстро восстановить пути поставок россиянам не удастся, поэтому передовые позиции РФ в ближайшее время не получат снарядов. И, соответственно, смогут меньше наносить удары по наступающим украинским войскам.

Оккупанты будут вынуждены перегруппироваться, снова накапливать боеприпасы и налаживать систему поставок снарядов к линии фронта.

Время, которое на это понадобится, тем более в условиях боевых действий, чрезвычайно критично для россиян, и этим, уверен Сергей Кузан, бесспорно воспользуются Силы обороны.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

Война в Украине, Геническ, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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