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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Колаборанти в Генічеську панікують через SMS, які надходять на їхні мобільні

російські військові

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію про евакуацію на випадок прориву Збройних сил України.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Генічеську Херсонської області на мобільні телефони колаборантів надходять SMS із детальними інструкціями та координатами точок евакуації.

Такі повідомлення, додають у Генштабі ЗСУ, лише провокують панічні настрої серед колаборантів.

Нагадаємо, що 18 червня Збройні сили України завдали потужного удару по ворожому складу боєприпасів у селищі Рикове під Генічеськом.

Детонування тоді тривало впродовж кількох годин.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припускає, що удар по складу з боєприпасами в поки що захопленому Риковому уповільнить темп російських окупантів.

На його переконання, швидко відновити шляхи постачання росіянам не вдасться, тож передові позиції РФ найближчим часом недоотримають снарядів. І, відповідно, зможуть менше завдавати уражень українським військам, що наступають.

Окупанти будуть змушені перегруповуватись, знову накопичувати боєприпаси та налагоджувати систему постачання снарядів до лінії фронту.

Час, який на це знадобиться, тим паче в умовах бойових дій, є надзвичайно критичним для росіян, і цим, певен Сергій Кузан, безперечно скористаються Сили оборони.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

Війна в Україні, Генічеськ, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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