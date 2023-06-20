Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия мощного удара Вооруженных сил Украины по вражескому складу боеприпасов в поселке Рыково (Генический район Херсонской области).

Фото обнародовал американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Для сравнения он взял два снимка. Один из них американская компания Planet Labs сделала 18 мая, а второй – 19 июня, сразу после атаки.

На фото можно заметить значительные разрушения построек, в которых российские войска обустроили большой склад боеприпасов. Судя по снимкам, от него практически ничего не осталось.

– На новых спутниковых снимках видны значительные разрушения от удара в оккупированном РФ Рыково (Херсонская область). Это место находится на расстоянии более 105 км от линии фронта в Украине, — отметил Брэди Эфрик.

Heavy damage from a strike in Russian-occupied Rykove (Kherson Oblast) is visible in new satellite imagery. This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd — Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2023

Что известно о “хлопках” на складе оккупантов

Взрывы на складе боеприпасов начались с самого утра 18 июня. Детонация длилась не один час.

В Вооруженных силах Украины подтвердили попадание по большому складу оккупантов, который они обустроили на территории элеватора в поселке Рыково (до 2016 года – Партизаны), возле железнодорожного пути.

Впоследствии в сети публиковали фото и видео последствий удара ВСУ, вероятно, из этого поселка.

Как объяснял глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, удар по складу с боеприпасами в поселке Рыково замедлит темп российских оккупантов. Поскольку склад уничтожен, передовые позиции россиян на Юге Украины в ближайшее время не получат снарядов.

Фото: Telegram Сергея Братчука, Telegram Петра Андрющенко

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