Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия мощного удара Вооруженных сил Украины по вражескому складу боеприпасов в поселке Рыково (Генический район Херсонской области).

Фото обнародовал американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Для сравнения он взял два снимка. Один из них американская компания Planet Labs сделала 18 мая, а второй – 19 июня, сразу после атаки.

На фото можно заметить значительные разрушения построек, в которых российские войска обустроили большой склад боеприпасов. Судя по снимкам, от него практически ничего не осталось.

Heavy damage from a strike in Russian-occupied Rykove (Kherson Oblast) is visible in new satellite imagery.

This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd

— Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2023