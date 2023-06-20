Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото

Рикове - вибухи

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия мощного удара Вооруженных сил Украины по вражескому складу боеприпасов в поселке Рыково (Генический район Херсонской области).

Фото обнародовал американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Для сравнения он взял два снимка. Один из них американская компания Planet Labs сделала 18 мая, а второй – 19 июня, сразу после атаки.

Рикове - склад боєприпасів РФ

Фото: Brady Africk/Twitter

На фото можно заметить значительные разрушения построек, в которых российские войска обустроили большой склад боеприпасов. Судя по снимкам, от него практически ничего не осталось.

– На новых спутниковых снимках видны значительные разрушения от удара в оккупированном РФ Рыково (Херсонская область). Это место находится на расстоянии более 105 км от линии фронта в Украине, — отметил Брэди Эфрик.

Что известно о “хлопках” на складе оккупантов

Взрывы на складе боеприпасов начались с самого утра 18 июня. Детонация длилась не один час.

В Вооруженных силах Украины подтвердили попадание по большому складу оккупантов, который они обустроили на территории элеватора в поселке Рыково (до 2016 года – Партизаны), возле железнодорожного пути.

Впоследствии в сети публиковали фото и видео последствий удара ВСУ, вероятно, из этого поселка.

Как объяснял глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, удар по складу с боеприпасами в поселке Рыково замедлит темп российских оккупантов. Поскольку склад уничтожен, передовые позиции россиян на Юге Украины в ближайшее время не получат снарядов.

Фото: Telegram Сергея Братчука, Telegram Петра Андрющенко

Война в Украине, Взрывы на складах боеприпасов, Геническ, ВСУ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пытался сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом: в Донецкой области задержали агента ФСБ
СБУ затримала інформатора РФ
Пострадает до 1 млн человек: чем грозит Украине и миру катастрофа на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине: Резников сообщил детали
Олексій Резніков
Киев ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Олексій Резніков
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь