Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю.

Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC.

– Він буде говорити про використання ядерної зброї, та я не думаю, що він готовий до цього, бо він боїться за своє життя, він його дуже любить, – сказав глава держави.

Водночас, він зауважив, що не можна сказати “напевно”, коли йдеться про людину, яка не має жодних зв’язків із реальністю і яка у XXI столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда.

Також Зеленський наголосив, що загроза з боку Росії є ще з 2014 року, коли Путін почав окупувати українські території.

На думку очільника ГУР Кирила Буданова, Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні, попри погрози. Водночас, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Російської Федерації.

Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Читайте також
Руку буде відтято: Подоляк відреагував на ядерні залякування Кремля
володимир путін

Джерело: BBC
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Росія, Україна, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вже готуються до відправки. Латвія передає Україні увесь свій флот гелікоптерів
гелікоптер Sea King
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена
Дума РФ
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
санкції проти Росії
Європейський фонд миру, з якого допомагають Україні зброєю, збільшиться на €3,5 млрд
прапори України та ЄС
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (21.06.2023)
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (21.06.2023)
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь