Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю.

Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC.

– Він буде говорити про використання ядерної зброї, та я не думаю, що він готовий до цього, бо він боїться за своє життя, він його дуже любить, – сказав глава держави.

Водночас, він зауважив, що не можна сказати “напевно”, коли йдеться про людину, яка не має жодних зв’язків із реальністю і яка у XXI столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда.

Також Зеленський наголосив, що загроза з боку Росії є ще з 2014 року, коли Путін почав окупувати українські території.

На думку очільника ГУР Кирила Буданова, Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні, попри погрози. Водночас, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Російської Федерації.

Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Джерело : BBC

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