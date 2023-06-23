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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Миллиарды долларов ущерба: Всемирный банк обнародует отчет о подрыве ГЭС — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Отчет Всемирного банка об убытках из-за подрыва Каховской ГЭС должен быть обнародован в ближайшие дни.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это “миллиарды долларов нанесенного ущерба для экологии, инфраструктуры, для людей в Украине”.

— У нас был целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств, министрами иностранных дел, с руководителями международных финансовых институтов… Мы обсуждали последствия, обсуждали, как преодолевать эти последствия… Я убежден, что Россия заплатит и за это, но, к сожалению, жизнь людей, погибших во время этой трагедии, уже не вернешь, — говорит премьер-министр.

Напомним, что ранее биолог говорил, что после подрыва Каховской ГЭС Украину ждет самая масштабная в истории Европы программа экоинжиниринга.

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Каховська ГЕС
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