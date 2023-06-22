Самый масштабный в истории Европы экоинжиниринг: что и как Украина будет восстанавливать после подрыва ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС Украину ждет самая масштабная в истории Европы программа экоинжиниринга.

Об этом в интервью интернет-изданию Новинарня рассказал директор Национального антарктического научного центра и биолог Евгений Дикий.

— Оставить все как есть — это самый плохой сценарий с возможных. Здесь нужно все же либо склоняться к тому, чтобы восстанавливать водохранилище как было, либо не восстанавливать. Но тогда сознательно восстанавливать именно Великий Луг. Это должна быть обширная агроэкологическая программа, которую еще предстоит разработать, — отмечает эксперт.

Он добавляет, что предпочтительным вариантом является восстановление нижнего течения Днепра и Большого Луга.

— Если не окажутся какие-то факторы, которые это сделают точно невозможным, то все же как желаемый вариант считать восстановление нижнего течения Днепра и Большого Луга. Соответственно с проходом для нереста рыбы. Это будет, пожалуй, самая масштабная в истории Европы программа экоинжиниринга. Я уверен, что на это нам европейские фонды деньги дадут и помощь специалистов также обеспечат, – объясняет Дикий.

Биолог добавляет, что для всего юга Украины предстоит выяснить вопрос, нужно ли восстанавливать советскую модель полива или разработать новую схему этого процесса или же вообще отказаться от него.

— И это (вопрос полива, — Ред.) нам нужно рассматривать в комплексе, вместе с вопросом о Великом Луге и о Каховской дамбе. Мы сразу должны ответить именно на этот вопрос, каким мы видим там будущий полив, будущее водоснабжение этих агроземель. И это должны быть очень веские факторы, когда мы будем прогнозировать, что и как мы это будем восстанавливать, – говорит эксперт.

По его мнению, возобновление судоходства там возможно, однако важно понять, сколько именно метров будет достаточно для этого.

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