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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мільярди доларів шкоди: Світовий банк оприлюднить звіт щодо підриву ГЕС – Шмигаль

Денис Шмигаль

Звіт Світового банку про збитки через підрив Каховської ГЕС мають оприлюднити найближчими днями.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що це “мільярди доларів завданої шкоди для екології, інфраструктури, для людей в Україні”.

– Ми мали цілий ряд двосторонніх зустрічей з лідерами держав, міністрами закордонних справ, з керівниками міжнародних фінансових інститутів… Ми обговорювали наслідки, обговорювали, як долати ці наслідки… Я переконаний, що Росія заплатить і за це, але, на жаль, життя людей, які загинули під час цієї трагедії, вже не повернеш, – каже прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше біолог заявив, що після підриву Каховської ГЕС на Україну чекає наймасштабніша в історії Європи програма екоінжинірингу.

Фото: Денис Шмигаль

Війна в Україні, Денис Шмигаль, Каховська ГЕС
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