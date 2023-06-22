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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Пыльный котел и тонны моллюсков: биолог предупредил о последствиях подрыва ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

В долгосрочной перспективе из-за подрыва Каховской ГЭС возможны пылевые бури или другие явления из-за массового мора моллюсков на дне водохранилища.

Об этом в интервью интернет-изданию Новинарня рассказал директор Национального антарктического научного центра и биолог Евгений Дикий.

– Когда этот многометровый слой речного ила высохнет, то просто поднимутся огромные черные тучи пыли, которые будут разноситься на тысячи километров. Будет что-то подобное тому, как в США, когда неосторожно разорали прерии, и там был большой пылевой котел. Здесь будет такое же, но черное, потому что речной ил черный, – говорит эксперт.

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Каховська ГЕС

Однако, по мнению биолога, это не единственный вариант развертывания событий, и возможно, пылевой бури не будет.

— Оказалось, что там на дне не просто ил, там на дне сотни тысяч тонн моллюсков дрейсены. Они наросли в количествах, которых никто не ожидал. И они этими своими ракушками в определенной степени сдерживают эту муляку. Может, и не будет настолько стремительного высыхания, но зато есть другая проблема. Без воды эти моллюски уже неживые. Соответственно, уже очень скоро на солнце будет вонь, сотни тысяч гниющей биомассы. Это новый поворот, которого никто не прогнозировал, – добавил Дикий.

Кроме того, он отметил, что на полное восстановление плотины уйдет несколько лет.

Война в Украине, Экология, Каховська ГЕС
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