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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Наймасштабніший в історії Європи екоінжиніринг: що і як Україна відновлюватиме після підриву ГЕС

Наймасштабніший в історії Європи екоінжиніринг: що і як Україна відновлюватиме після підриву ГЕС
Фото: ДСНС

Після підриву Каховської ГЕС на Україну чекає наймасштабніша в історії Європи програма екоінжинірингу.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню Новинарня розповів директор Національного антарктичного наукового центру та біолог Євген Дикий.

– Залишити все як є – це найгірший сценарій з можливих. Тут треба все ж таки або відновлювати водосховище як було, або не відновлювати. Але тоді свідомо відновлювати саме Великий Луг. Це повинна бути велика агроекологічна програма, яку ще треба розробити, – зазначає експер.

Він додає, що бажаним варіантом є відновлення нижньої течії Дніпра і Великого Лугу. 

– Якщо не виявляться якісь фактори, які це зроблять точно неможливим, то все ж таки як бажаний варіант вважати відновлення нижньої течії Дніпра і Великого Лугу. Відповідно з проходами для нересту риби. Це буде, мабуть, наймасштабніша в історії Європи програма екоінжинірингу. Я впевнений, що на це нам європейські фонди гроші дадуть і допомогу фахівців також забезпечать, – пояснює Дикий.

Біолог додає, що для всього Півдня України належить з’ясувати: потрібно відновлювати радянську модель поливу, розробити нову схему цього процесу чи взагалі відмовитися від нього.

– І оце (питання поливу, – Ред.) нам потрібно розглядати у комплексі, разом з питанням про Великий Луг і про Каховську греблю. Ми одразу маємо мати відповідь саме на це питання, яким ми бачимо там майбутній полив, майбутнє водопостачання оцих агроземель. І це мають бути дуже вагомі фактори, коли ми будемо прогнозувати, що і як будемо відновлювати, – говорить експерт.

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Каховська ГЕС

На його думку, відновлення судноплавства там можливо, проте важливо зрозуміти, скільки саме метрів буде достатньо для цього.

Війна в Україні, Каховська ГЕС
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