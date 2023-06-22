Ночная атака по Украине. РФ применила и ракеты, и дроны — Игнат

В ночь на четверг, 22 июня, россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Оккупанты применили и ракеты, и дроны Shahed.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

— Масштаб не такой массированный, как раньше. Но есть информация, она еще уточняется, и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине, — сказал Игнат.

Он отметил, что во время сегодняшнего удара россиянами использовались дроны иранского производства Shahed, также был взлет самолетов Ту-22МЗ, с Азовского моря были пуски ракет. Вероятно, оккупанты применили и МиГ-31.

— Эта информация уточняется, и позже будем иметь окончательные данные о том, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это Кинжалы те же самые. Поэтому уточним и подадим информацию позже, — добавил он.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ночью 22 июня украинские защитники сбили три дрона-камикадзе типа Shahed в Одесской области. В то же время, к сожалению, есть и попадания.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украины

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