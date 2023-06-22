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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічна атака по Україні. РФ застосувала і ракети, і дрони – Ігнат

Юрій Ігнат

У ніч на четвер, 22 червня, росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували і ракети, і дрони Shahed.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється, і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього удару росіяни використовували дрони іранського виробництва Shahed, також був зліт літаків Ту-22МЗ, з Азовського моря були пуски ракет. Ймовірно, окупанти застосували і МіГ-31.

– Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це Кинжали ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше, – додав він.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що уночі 22 червня українські захисники збили три дрони-камікадзе типу Shahed в Одеській області. Водночас на жаль, є і влучання.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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