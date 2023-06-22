Пиловий котел та тонни молюсків: біолог попередив про наслідки підриву ГЕС

У довгостроковій перспективі через підрив Каховської ГЕС можливі пилові бурі або інші явища через масову смерть молюсків на дні водосховища.

Про це в інтерв’ю телеканалу Новинарня розповів директор Національного антарктичного наукового центру та біолог Євген Дикий.

– Коли цей багатометровий шар річкового мулу висохне, то просто піднімуться величезні чорні хмари пилюки, які будуть розноситися на тисячі кілометрів. Буде щось подібне до того, як у США, коли необережно розорали прерії, і там був великий пиловий котел. Тут буде таке ж, але чорне, тому що річковий мул чорний, – говорить експерт.

Проте, на думку біолога, це не єдиний варіант розгортання подій, і можливо, пилової бурі не буде.

– Виявилось, що там на дні не просто мул, там на дні сотні тисяч тонн молюсків дрейсени. Вони наросли в кількості, якої ніхто не очікував. І вони оцими своїми мушлями певною мірою стримують цю муляку. Може, і не буде такого стрімкого висихання, але зате є інша проблема. Без води ці молюски вже неживі. Відповідно, вже дуже скоро на сонці буде сморід, сотні тисяч біомаси, яка гниє. Це новий поворот, якого ніхто не прогнозував, – додав Дикий.

Крім того, він зазначив, що на повне відновлення греблі потрібно кілька років.

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