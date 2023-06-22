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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В рамках годового цикла Черное море справится с последствиями подрыва Каховской ГЭС – биолог

Каховська ГЕС

В краткосрочной перспективе из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в Черном море начнется мор рыбы.

Об этом в интервью телеканалу Новинарня рассказал директор Национального антарктического научного центра и биолог Евгений Дикий.

– Если сейчас установится жара, то мы увидим мор рыбы в Черном море. Потому что пойдет гипоксия, то есть весь кислород, который есть в воде, пойдет на разложение вынесенной органики. И соответственно, дышать станет нечем, и будет массовый замор. Если жары не будет, может обойтись без этого. Это серьезный удар, но в принципе Черное море с такими явлениями сталкивалось, – говорит он.

Эксперт отмечает, что в рамках годового цикла Черное море справится с этим, а экосистема аккумулирует эту органику.

Еще одним следствием подрыва ГЭС станет загрязнение Черного моря неорганическими соединениями – тяжелыми металлами и пестицидами. Пока неизвестно, сколько именно их вынесло в глубины.

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Каховська ГЕС

Дикий отмечает, что в течение месяца состоится оценка масштабов именно химического загрязнения, которое попало из Днепра в Черное море.

Война в Украине, Экология, Каховська ГЕС
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