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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС с выбросом радиации – Зеленский

Володимир Зеленський

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

– К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ, и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра.

Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что никаких терактов на атомных станций никогда и нигде не должно быть. На этот раз не должно быть так, как с Каховской ГЭС: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать.

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Владимир Зеленский, ЗАЕС, Каховська ГЕС, Разведка
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