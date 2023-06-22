Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

– На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі, – наголосив глава держави.