Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський