В Херсонском облсовете рассказали, какое влияние окажет на оккупантов удар по Чонгарскому мосту

Повреждение моста в Чонгаре, во-первых, это удар по военной логистике россиян. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о мосте.

Об этом заявил Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что о подрыве Каховской ГЭС пропагандисты молчали, а это значит, что мост в Чонгаре прямо затрагивает интересы оккупантов.

Во-вторых, удар по мосту — это психологическое воздействие на оккупационные власти и российских военных. Они понимают, что нет ни одного места на территории Херсонщины, где бы они могли чувствовать себя в безопасности.

По мнению Соболевского, отработка по таким объектам указывает на то, что характер боевых действий на Юге вскоре станет более динамичным.

— Напомню, что системные удары по Антоновскому мосту были именно перед тем, как освободили правобережную часть Херсонской области, – заявил Юрий Соболевский.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым.

Напомним, что ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв. В соцсетях появились фотографии огромной дыры на мосту. Пропагандисты сообщают, что ВСУ ударили по мосту ракетой Storm Shadow.

Фото з Telegram-каналів

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