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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсонській облраді розповіли, який вплив матиме на окупантів удар по Чонгарському мосту

Чонгарський міст

Пошкодження мосту у Чонгарі, по-перше, це удар по військовій логістиці росіян. Деякі пропагандисти вже написали панічні публікації про міст.

Про це заявив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

Він наголосив, що про підрив Каховської ГЕС пропагандисти мовчали, а це означає, що міст у Чонгарі прямо зачіпає інтереси окупантів.

По-друге, удар по мосту – це психологічний вплив на окупаційну владу та російських військових. Вони розуміють, що немає жодного місця на території Херсонщини, де б вони могли почуватися в безпеці.

На думку Соболевського, відпрацювання по таких об’єктах вказує на те, що характер бойових дій на Півдні невдовзі стане більш динамічним.

– Нагадаю, що системні удари по Антонівському мосту були саме перед тим, як звільнили правобережну частину Херсонщини, – заявив Юрій Соболевський.

Чонгарський міст з’єднує Херсонську область і Крим.

чонгарський міст

Нагадаємо, що уночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух. У соцмережах з’явилися світлини величезної дірки на мосту. Пропагандисти повідомляють, що ЗСУ вдарили по мосту ракетою Storm Shadow.

Фото з Telegram-каналів

Війна в Україні, Херсонська область, Чонгар
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