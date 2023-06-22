ЕС отметил прогресс Украины в выполнении рекомендаций для старта переговоров о членстве

ЕС констатирует, что Украина, как страна-кандидат в члены Евросоюза, предприняла существенные шаги для осуществления реформ, направленные на выполнение условий, которые позволят начать переговоры о вступлении.

Об этом на пресс-конференции, которая прошла по окончании неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, заявила министр по делам ЕС председательствующей в ЕС Швеции Джессика Росвалл.

Отмечается, что на этом заседании еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгей представил устную оценку Европейской комиссии в отношении выполнения условий, необходимых для Украины, чтобы начать переговоры о вступлении.

— Впечатляет видеть усилия, приложенные за последний год на проведение реформ: несмотря на чрезвычайные обстоятельства, Украина предприняла значительные шаги вперед. Это включает проект закона о Конституционном суде, новый закон о медиа, закон о рекламе, реформа важных судебных институций, назначение нового главы антикоррупционных институций, и этот список можно продолжить, — сказала она.

Кроме того, министр поприветствовала усилия Украины, направленные на принятие нового закона о декларациях об активах.

— Украинские власти хотят делать больше работы, чтобы увеличить прозрачность и бороться с коррупцией, — продолжила она.

Шведский министр отметила, что ЕС известно, что “Украина хотела бы продвигаться вперед к переговорам о вступлении”.

— Совершенно очевидно, что этот вопрос является важным, помогая Украине продолжать реформы во время чрезвычайно трудного периода, — подчеркнула Росалл.

В связи с этим она выразила уверенность, что представленная ЕК устная оценка будет подробно изучена Украиной, Молдовой и Грузией для дальнейшего продвижения реформ. Министр также напомнила, что основной доклад по расширению будет представлен осенью.

Напомним, что 22 июня Европейская комиссия обнародует первую оценку прогресса Украины как кандидата в члены Евросоюза.

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