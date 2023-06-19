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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Семь требований на пути в ЕС: Еврокомиссия на этой неделе даст первую оценку прогрессу Украины

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Европейская комиссия обнародует первую оценку прогресса Украины как кандидата в члены Евросоюза в четверг, 22 июня. Это будет устный отчет.

Такую информацию сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Оценку представит профильный еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи. Это произойдет на неформальном заседании Европейского совета по общим вопросам в Стокгольме.

Более подробный письменный отчет Еврокомиссия представит осенью.

– Комиссар Варгеи представит совету устную информацию на предстоящем неофициальном заседании по общим вопросам 22 июня. Но, конечно, основное внимание будет уделено всестороннему отчету по расширению, который комиссия планирует опубликовать осенью, — подчеркнула Писонеро.

Устную оценку выполнения требований для членства в ЕС также получат Молдова и Грузия.

Как известно, 23 июня 2022 года все члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом Еврокомиссия дала семь рекомендаций, которые должен выполнить Киев, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве в блоке.

В 2023 году Еврокомиссия обнародует два доклада, в которых оценит прогресс Украины в выполнении рекомендаций. В июне будет промежуточная “устная оценка”, а в октябре планируется основной доклад.

В ЕС обещают до конца года вынести на рассмотрение Евросовета вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в блок. Далее решение будут принимать страны-члены с учетом выводов Еврокомиссии.

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Источник: Интерфакс-Украина
Еврокомиссия, Європейський Союз, Украина-ЕС
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