Украина получила от ЕС еще €1,5 млрд макрофинансовой помощи

В четверг, 22 июня, Европейский Союз выделил для Украины очередной транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Сегодня мы выплачиваем Украине еще €1,5 млрд макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу, — отметила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что помощи для Украины будет больше. Она напомнила, что Евросоюз готовит новый четырехлетний пакет – до 2027 года.

– Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу, – заверила фон дер Ляйен.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance. We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom. More will come. We just proposed steady financial support until 2027. We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Как известно, в конце прошлого года Евросоюз одобрил выделение для Украины пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Ежеквартально Брюссель будет выделять нашему государству около €4,5 млрд в течение 2023 года.

20 июня Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины в бюджете ЕС на следующие четыре года €50 млрд.

Новый пакет помощи будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Ежегодно Евросоюз будет предоставлять около €18 млрд в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

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