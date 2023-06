Украина получила от ЕС еще €1,5 млрд макрофинансовой помощи

В четверг, 22 июня, Европейский Союз выделил для Украины очередной транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что помощи для Украины будет больше. Она напомнила, что Евросоюз готовит новый четырехлетний пакет – до 2027 года.

– Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу, – заверила фон дер Ляйен.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.

We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.

More will come. We just proposed steady financial support until 2027.

We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023