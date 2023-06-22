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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина получила от ЕС еще €1,5 млрд макрофинансовой помощи

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

В четверг, 22 июня, Европейский Союз выделил для Украины очередной транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Сегодня мы выплачиваем Украине еще €1,5 млрд макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу, — отметила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что помощи для Украины будет больше. Она напомнила, что Евросоюз готовит новый четырехлетний пакет – до 2027 года.

– Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу, – заверила фон дер Ляйен.

Как известно, в конце прошлого года Евросоюз одобрил выделение для Украины пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Ежеквартально Брюссель будет выделять нашему государству около €4,5 млрд в течение 2023 года.

20 июня Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины в бюджете ЕС на следующие четыре года €50 млрд.

Новый пакет помощи будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Ежегодно Евросоюз будет предоставлять около €18 млрд в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Еврокомиссия, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн, Финансирование
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