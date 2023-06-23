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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Британский эксперт считает, что контрнаступление ВСУ будет “намеренно медленным”

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Украинское контрнаступление будет медленным. Так считает бывший офицер британской разведки Филип Ингрэм.

В студии Sky News он высказал мнение, что контрнаступательная операция будет “намеренно медленной”.

Он считает, что операции планировали намеренно проводить медленно в трех районах на севере Бахмута, а также между Донецком и Запорожской областью.

— Сейчас (ВСУ, — Ред.) взято примерно 113 квадратных километров за последние пару недель. Чтобы поместить это в контекст: россияне за 18 месяцев заняли около 5 км, задействуя все свои ресурсы, — сказал он.

Ингрэм отметил, что на Юге в Запорожской области Силам обороны уже удалось прорвать некоторые оборонительные российские линии. В студии Sky медленное контрнаступление ВСУ назвали стратегией президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно Зеленский сказал, что прогресс на поле боя “медленнее, чем хотелось бы”. Он пояснил, что одной из причин медленного контрнаступления украинских войск является большая часть заминированной территории Украины российскими оккупантами.

А командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в недавнем интервью The Guardian заявил, что основные силы наступательного резерва еще не задействованы в бою с российскими оккупантами.

Источник: Sky News
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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