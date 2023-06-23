Все еще впереди: Сырский заявил, что основные силы наступательного резерва еще не задействованы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва еще не задействованы в бою с российскими оккупантами.

В интервью британской газете The Guardian он заявил, что все еще впереди и мир должен набраться терпения.

— Все хотят достичь большой победы мгновенно и сразу. Мы тоже хотим. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет определенное время, потому что с обеих сторон сосредоточено очень много сил, очень много техники, очень много инженерных препятствий, — пояснил он.

По его словам, сейчас украинские силы прощупывают слабые места в обороне врага.

— Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди, — добавил Сырский.

Он рассказал, что в Серебрянском лесу вблизи Бахмута в Донецкой области шли ожесточенные бои, поскольку Россия перебросила ключевые силы с Юга.

— Это трудно, напряженно. Россияне пытаются перехватить инициативу. Итак, ситуация действительно сложная, — сказал он о военной ситуации на востоке.

Сырский призвал не недооценивать врага, ведь россияне построили достаточно прочную оборону, которую, по его словам, “достаточно трудно прорвать”.

Однако добавил, что боевой дух, выучка и подготовка украинских войск дают ему уверенность в том, что брешь в обороне будет найдена и использована украинскими силами. Он сказал, что это непрерывный процесс: каждый делает свои выводы, и никто не хочет быть обманутым дважды.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ранее, что наступательная операция украинских войск на Юге происходит по плану, отметив, что ключевые события и главный удар — еще впереди.

Источник : The Guardian

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