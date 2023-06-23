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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Британський експерт вважає, що контрнаступ ЗСУ буде “навмисно повільним”

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Український контрнаступ буде повільним. Так вважає колишній офіцер британської розвідки Філіп Інгрем.

У студії Sky News він висловив думку, що контрнаступальна операція буде “навмисно повільною”.

Він вважає, що операції планували навмисно проводити повільно в трьох районах на півночі Бахмута, а також між Донецьком та Запорізькою областю.

— Наразі (ЗСУ, – Ред.) взято приблизно 113 квадратних кілометрів за останні кілька тижнів. Щоб помістити це у контекст: росіяни за 18 місяців зайняли близько 5 км, задіюючи всі свої ресурси, – сказав він.

Інгрем зазначив, що на Півдні у Запорізькій області Силам оборони вже вдалося прорвати деякі оборонні російські лінії. У студії Sky повільний контрнаступ ЗСУ назвали стратегією президента України Володимира Зеленського.

Нещодавно Зеленський сказав, що прогрес на полі бою “повільніший, ніж хотілося б”. Він пояснив, що однією з причин повільного контрнаступу українських військ є велика частина замінованої території України російськими окупантами.

А командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у нещодавньому інтерв’ю The Guardian заявив, що основні сили наступального резерву ще не задіяні в бою з російськими окупантами.

Джерело: Sky News
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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