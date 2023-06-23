Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС

Захар Иванов, научный сотрудник отдела готовности и радиационного мониторинга Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, в комментарии Фактам ICTV рассказал, что может произойти в случае теракта на Запорожской атомной электростанции.

По его словам, на самом деле это могут знать только террористы, которые оккупировали АЭС.

Для нас важно, чтобы оставалась целой гермооболочка (физический барьер и пассивная система безопасности) ядерных реакторов. Тогда легче и быстрее можно будет стабилизировать энергоблок. Персонал станции также сможет уменьшить утечку радиоактивных аэрозолей в окружающую среду.

По словам Захара Иванова, утечка аэрозолей через гермооболочку все же возможна, но это ничтожно малые дозы по сравнению с тем, если бы эта защитная система не работала.

— Пока гермооболочка будет целая, хотя она тоже имеет пределы возможностей, до тех пор она максимально будет выполнять свою функцию физического и технологического барьера, — сказал Захар Иванов.

Эксперт отметил, что энергоблоки ЗАЭС проектировались для мирного использования. Тогда предусматривались проектные и внепроектные аварии, а также пути их ликвидации или минимизации. Но все еще предполагалось, что чрезвычайная ситуация произойдет внутри энергоблока, а не внешний теракт.

Защита энергоблоков еще на стадии проектирования не предусматривала защиты от умышленного подрыва взрывчаткой.

Захар Иванов напомнил, что с сентября 2022 года ядерные реакторы Запорожской АЭС находятся в основном в “холодной остановке” — это означает, что не происходит активного ядерного деления.

— В частности, йод-131, за который все так переживают. Уже произошло 35 периодов полураспада йода-131. То есть его ничтожно малое количество по сравнению с тем, если бы реактор работал на полную мощность, — заявил эксперт по радиационному мониторингу.

Даже если будет какая-то авария с утечкой радиоактивных аэрозолей наружу, то нет необходимости бежать покупать и принимать препараты стабильного йода — калий йодид. Минздрав может рекомендовать проводить йодную профилактику на очень малой территории, или вообще не рекомендовать ее проводить.

Еще одной потенциальной опасностью на территории ЗАЭС является сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Захар Иванов отмечает, что топливо отработанное и там не происходит реакций деления. Поэтому в случае подрыва отработанного ядерного топлива йодов в радиоактивном облаке аэрозолей не должно быть.

Следствием подрыва сухого хранилища может быть загрязнение самой площадки или десятков-сотен метров территории Запорожской АЭС. То есть нет угрозы для значительных территорий.

Если российские террористы взорвут (повредят) охладительный пруд, то ухудшится проведение охлаждения активной зоны реакторов.

Есть такое явление, как остаточное энерговыделение. Даже тогда, когда реактор остановлен, ядерное топливо производит тепло, которое надо отбирать, чтобы не было плавления.

— Если не будет ставки охлаждения — будет меньше путей для дальнейшего охлаждения реакторов. Конечно, есть еще другие системы для отвода тепла от активной зоны, однако потеря любой из них делает невозможным дальнейшее дублирование систем защиты, — заявил эксперт Захар Иванов.

Будет ли зона отчуждения?

То, что может произойти на ЗАЭС не стоит сравнивать с тем, что было на Чернобыльской АЭС. На Запорожской станции другой тип энергоблока — более технологичный. Соответственно другой тип потенциальной аварии может произойти.

По словам эксперта по радиационному мониторингу, в случае теракта на ЗАЭС не должно быть столь мощного парового взрыва, такого колоссального распространения радиоактивных аэрозолей в окружающую среду. Из-за того, что реакторы на ЗАЭС не работают, не предполагается протекание аварии, подобной той, что произошла на ЧАЭС в 1986 году.

Могут ли быть загрязнены десятки тысяч квадратных километров территории в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности пока не предусматривают. Все может ограничиться даже территорией промплощадки, или еще меньше — все потому, что энергоблоки не работают.

Роза ветров Энергодара — куда может пойти облако радиоактивных аэрозолей?

В течение года в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности проводили наблюдения и расчеты относительно негативного влияния на территории Украины от возможной аварии на ЗАЭС.

За основу брали погодные условия. Так, например, территории города Киева, Киевской области, так же Винница и область редко фигурировали в расчетах. Какое-то количество радионуклидов могло фиксироваться (в рамках расчетов), но оно не способствовало формированию значительных доз облучения.

Согласно розы ветров (на диаграмме представлено для г. Энергодар), характерной для зоны расположения ЗАЭС, наиболее вероятными направлениями распространения потенциального облака с радиоактивными аэрозолями являются западные — юго-западные территории.

На диаграмме показано, сколько часов в году ветер дует с определенного направления, в летние месяцы — наименьшая скорость ветра.

То есть гипотетически могут подвергнуться воздействию определенные населенные пункты на территориях Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Однако характер загрязнения можно будет прогнозировать только после получения информации о происшествии и метеоусловий, сложившихся на площадке во время наступления события.

— Сейчас мы не предусматриваем необходимости проведения контрмер на расстояниях более 100 м от энергоблока. Однако все зависит от события, которое может произойти, — заявил Захар Иванов.

Нужно ли принимать препарат йода?

Сейчас нет предпосылок, что в случае чрезвычайной ситуации в воздух попадет радиоактивный йод-131.

Что касается препаратов стабильного йода, то здесь следует слушать рекомендации только Министерства здравоохранения Украины, ведь это его полномочия.

По словам Захара Иванова, негативные риски от приема препарата могут быть хуже, чем от того, сколько человек вдохнет. Особенно, когда не предполагается наличие радиоактивного йода в выбросе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.