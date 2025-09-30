Уже седьмой день продолжается аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Такого раньше не было, а ситуация на Запорожской АЭС является критической.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 30 сентября.

Зеленский о критической ситуации на ЗАЭС

По словам главы государства, из-за российских обстрелов станция отключена от питания и электросети. Сейчас Запорожская АЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов.

— Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое, никогда не работали в таком режиме и так долго, — обратил внимание Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона располагает информацией, что один из генераторов вышел из строя.

Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электропередач к станции и восстановлению базовой безопасности.

Зеленский подчеркнул, что это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия.

— И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и с Минэнерго. Я поручил правительству – Министерству энергетики Украины совместно с Министерством иностранных дел – привлечь внимание мира максимально к этой ситуации, — сказал президент.

