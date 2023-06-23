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Юлия Соколова, редактор ленты

Резников о создании Совета Украина – НАТО: Будем на равных с членами блока

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Создание нового формата сотрудничества Совет Украина – НАТО повысит уровень и эффективность взаимодействия нашего государства с военным блоком.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что Совет Украина – НАТО придет на замену заседаниям Комиссии Украина – НАТО, которые проходили на уровне министров обороны. Последнее состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

Резников выразил уверенность, что новый формат отношений с НАТО будет утвержден на июльском саммите в Вильнюсе. Он также озвучил ряд его преимуществ.

– Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами НАТО. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов, — отметил министр.

Кроме того, Украина получит право участия как минимум в двух ежегодных заседаниях министров обороны стран НАТО.

По словам Резникова, все эти преимущества предоставят нашему государству гораздо больше субъектности и сделают сотрудничество с НАТО более эффективным.

Как известно, первое заседание Совета Украина-НАТО может состояться во время саммита в Вильнюсе, который планируется на 11-12 июля.

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Источник: Military Media Center

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