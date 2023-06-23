Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Створення нового формату співпраці Рада Україна – НАТО підвищить рівень та ефективність взаємодії нашої держави з воєнним блоком.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що Рада Україна – НАТО прийде на заміну засіданням Комісії Україна – НАТО, які відбувалися на рівні міністрів оборони. Останнє було минулого тижня в Брюсселі.

Резніков висловив упевненість, що новий формат відносин з НАТО буде затверджено на липневому саміті у Вільнюсі. Він також озвучив низку його переваг.

– Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом із членами НАТО. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів, – зазначив міністр.

Крім того, Україна отримає право участі як мінімум у двох щорічних засіданнях міністрів оборони країн НАТО.

За словами Резнікова, всі ці переваги нададуть нашій державі значно більше суб’єктності та зроблять співпрацю з НАТО ефективнішою.

Як відомо, перше засідання Ради Україна – НАТО може відбутися під час саміту у Вільнюсі, який планується на 11-12 липня.

Читайте також
Дуда про саміт НАТО: Запрошення України до членства – на стадії обговорення
Україна-НАТО

Джерело: Military Media Center

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (23.06.2023)
Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь