Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку

Створення нового формату співпраці Рада Україна – НАТО підвищить рівень та ефективність взаємодії нашої держави з воєнним блоком.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що Рада Україна – НАТО прийде на заміну засіданням Комісії Україна – НАТО, які відбувалися на рівні міністрів оборони. Останнє було минулого тижня в Брюсселі.

Резніков висловив упевненість, що новий формат відносин з НАТО буде затверджено на липневому саміті у Вільнюсі. Він також озвучив низку його переваг.

– Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом із членами НАТО. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів, – зазначив міністр.

Крім того, Україна отримає право участі як мінімум у двох щорічних засіданнях міністрів оборони країн НАТО.

За словами Резнікова, всі ці переваги нададуть нашій державі значно більше суб’єктності та зроблять співпрацю з НАТО ефективнішою.

Як відомо, перше засідання Ради Україна – НАТО може відбутися під час саміту у Вільнюсі, який планується на 11-12 липня.

Джерело: Military Media Center

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