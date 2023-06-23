Резніков про створення Ради Україна – НАТО: Будемо на рівних із членами блоку
Створення нового формату співпраці Рада Україна – НАТО підвищить рівень та ефективність взаємодії нашої держави з воєнним блоком.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він нагадав, що Рада Україна – НАТО прийде на заміну засіданням Комісії Україна – НАТО, які відбувалися на рівні міністрів оборони. Останнє було минулого тижня в Брюсселі.
Резніков висловив упевненість, що новий формат відносин з НАТО буде затверджено на липневому саміті у Вільнюсі. Він також озвучив низку його переваг.
– Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом із членами НАТО. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів, – зазначив міністр.
Крім того, Україна отримає право участі як мінімум у двох щорічних засіданнях міністрів оборони країн НАТО.
За словами Резнікова, всі ці переваги нададуть нашій державі значно більше суб’єктності та зроблять співпрацю з НАТО ефективнішою.
Як відомо, перше засідання Ради Україна – НАТО може відбутися під час саміту у Вільнюсі, який планується на 11-12 липня.
Джерело: Military Media Center
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