Дуда о саммите НАТО: Приглашение Украины к членству – на стадии обсуждения

Одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО для Украины станет создание нового органа сотрудничества. А вопрос о приглашении нашего государства к членству находится на стадии обсуждения.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам, в том числе Фактам ICTV.

Речь идет о создании Совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии.

Дуда убежден, что такое предложение поддержат все члены военного блока, и это “фактически уже решенный вопрос”. Польский лидер объяснил, что Совет Украина-НАТО будет более сильной структурой с точки зрения способности Украины мобилизовать блок в нужный момент.

– Очень сильное предложение по этому Совету состоит в том, что Украина может потребовать его созыва в любое время, если считает, что возникла угрожающая ситуация. Это большая привилегия. Позиция Украины в отношениях с НАТО как государства-партнера станет намного сильнее благодаря этому, — подчеркнул Дуда, отвечая на вопрос, на какие конкретные результаты может рассчитывать Киев по итогам саммита.

В то же время президент Польши признал, что еще более мощным сигналом было бы формальное приглашение Украины к членству в НАТО на Вильнюсском саммите.

Это еще не означало бы вступления в блок, но стало бы “маяком, показывающим конец пути в НАТО”.

Дуда объяснил, что это очень серьезное решение, которое сейчас “находится на стадии обсуждения”.

– И я боюсь, что сегодня многие союзники будут настроены скептически, – отметил он.

Политик выразил убеждение, что НАТО должно предоставить нашей стране четкий и сильный сигнал, и ситуация Бухарестского саммита 2008 года не может повториться. Тогда Украина, несмотря на ожидания, не получила четких перспектив членства в Организации Североатлантического договора.

– Я согласен с тем, что Украина сегодня нуждается в более сильном сигнале. И я надеюсь, что он будет сгенерирован, – добавил Дуда.

Как известно, на саммите союзники планируют повысить уровень отношений с Украиной с этапа Комиссия Украина – НАТО до этапа Совет Украина – НАТО. В результате этого официальный Киев получит равные права с членами военного блока.

Первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться уже во время саммита в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля.

Однако это решение раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что наше государство нуждается в членстве в блоке, а не в привилегированном партнерстве. По словам министра, это “все равно что предоставить танк без пушки”.

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