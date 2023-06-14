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Столтенберг объяснил, что изменится для Киева в случае изменения Комиссии Украина-НАТО на Совет

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в том случае, если будет повышен уровень отношений с Украиной с этапа Комиссия Украина-НАТО до этапа Совета Украина-НАТО, официальный Киев получит равные с членами военно-политического блока права.

Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, какая разница между Комиссией и Советом в случае принятия соответствующего решения.

— Есть большая разница между Комиссией и Советом, когда речь идет о НАТО и структуре НАТО, потому что Комиссия — это когда союзники встречаются с одним партнером. В рамках Комиссии Украина-НАТО 31 союзник встречается с Украиной. Мы не вырабатываем решения, у нас нет структуры: это платформа, чтобы консультироваться с партнером.

Если союзники согласятся установить Совет Украина-НАТО, то это означает, что это будет 32 равных: 31 союзник и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях. Это будет орган, который будет производить решения и будет иметь глубокую структуру, с подкомитетами и т.д., — пояснил Столтенберг.

Он добавил, что Совет Украина-НАТО является структурой “более глубокого сотрудничества и будет отражать усиление политического партнерства, отношений между Украиной и союзниками по НАТО, которые будут на равном уровне”.

При этом Столтенберг отказался отвечать на вопрос, было ли уже принято союзниками по НАТО положительное решение на политическом уровне.

— Мы работаем над решениями, которые будут приниматься на саммите. Мы готовим саммит, и один из вопросов, который является предметом обсуждения союзниками — это вопрос усиления нашего политического сотрудничества с Украиной через создание Совета Украина-НАТО. Но я не буду вдаваться в детали или объявлять сегодня что-либо. Лично я убежден, что это хорошая дорога вперед, чтобы делать с Украиной еще больше и становиться еще ближе, — заявил он.

Напомним, ранее генсек Столтенберг заявил, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украине будет предоставлен четкий сигнал относительно будущего членства.

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Йенс Столтенберг, НАТО, Украина
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