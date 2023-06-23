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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области – Генштаб

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Утром 23 июня украинские зенитчики приземлили еще один российский ударный вертолет Ка-52.

– День начинаем с хороших новостей. Сегодня утром в Донецкой области наши воины сбили российский ударный вертолет Ка-52. Выстоим и победим! – порадовали украинцев в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

За еще один сбитый “аллигатор” в Донецкой области поблагодарил зенитчиков командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Вертолет, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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