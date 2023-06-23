ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области – Генштаб
Утром 23 июня украинские зенитчики приземлили еще один российский ударный вертолет Ка-52.
– День начинаем с хороших новостей. Сегодня утром в Донецкой области наши воины сбили российский ударный вертолет Ка-52. Выстоим и победим! – порадовали украинцев в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
За еще один сбитый “аллигатор” в Донецкой области поблагодарил зенитчиков командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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