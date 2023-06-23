ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб
Уранці 23 червня українські зенітники приземлили ще один російський ударний вертоліт Ка-52.
– День починаємо з гарних новин. Сьогодні зранку на Донеччині наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52. Вистоїмо й переможемо! – потішили українців у Генеральному штабі Збройних сил України.
За ще один збитий “алігатор” на Донеччині подякував зенітникам командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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