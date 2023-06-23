ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб

Уранці 23 червня українські зенітники приземлили ще один російський ударний вертоліт Ка-52.

– День починаємо з гарних новин. Сьогодні зранку на Донеччині наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52. Вистоїмо й переможемо! – потішили українців у Генеральному штабі Збройних сил України.

За ще один збитий “алігатор” на Донеччині подякував зенітникам командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.