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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Уранці 23 червня українські зенітники приземлили ще один російський ударний вертоліт Ка-52.

– День починаємо з гарних новин. Сьогодні зранку на Донеччині наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52. Вистоїмо й переможемо! – потішили українців у Генеральному штабі Збройних сил України.

За ще один збитий “алігатор” на Донеччині подякував зенітникам командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вертоліт, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (23.06.2023)
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (23.06.2023)
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (23.06.2023)
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб
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