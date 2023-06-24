На Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, есть продвижение вперед — Маляр
На Востоке украинские военные начали наступление на нескольких направлениях одновременно, есть продвижение вперед.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед, — говорится в сообщении.
На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.
Маляр отметила, что на всех направлениях на Юге продолжаются тяжелые бои.
— Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники, — сообщила заместитель министра обороны.
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