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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, есть продвижение вперед — Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Востоке украинские военные начали наступление на нескольких направлениях одновременно, есть продвижение вперед.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед, — говорится в сообщении.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.

Маляр отметила, что на всех направлениях на Юге продолжаются тяжелые бои.

— Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники, — сообщила заместитель министра обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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