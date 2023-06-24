На Сході ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках, є просування вперед – Маляр

На Сході українські військові розпочали наступ на декількох напрямках одночасно, є просування вперед.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед, – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Маляр зазначила, що на всіх напрямках на Півдні тривають важкі бої.

– Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки, – поінформувала заступниця міністра оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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