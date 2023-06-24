Резников прогнозирует начало учений украинских пилотов на F-16 в июле
Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что украинские пилоты смогут начать обучение на боевых истребителях F-16 уже в июле.
Как отметил министр в своем заявлении 24 июня, для этого нужно утвердить программу учений.
— Надеемся, что они (учения, — Ред.) начнутся в июле, но при условии, что будет утверждена программа учений, — сказал он.
По словам главы Минобороны, сейчас эта программа готовится. Сам министр настроен оптимистично относительно учений украинских пилотов на F-16.
— Определены ответственные лица, программа до начала июля будет прописана, она будет объявлена, я оптимистично могу сказать, что в июле учения уже начнутся, — подчеркнул Резников.
Недавно президент Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже в августе этого года, а первые самолеты могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев.
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