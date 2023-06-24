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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Резников прогнозирует начало учений украинских пилотов на F-16 в июле

F-16
Фото: Unsplash

Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что украинские пилоты смогут начать обучение на боевых истребителях F-16 уже в июле.

Как отметил министр в своем заявлении 24 июня, для этого нужно утвердить программу учений.

— Надеемся, что они (учения, — Ред.) начнутся в июле, но при условии, что будет утверждена программа учений, — сказал он.

По словам главы Минобороны, сейчас эта программа готовится. Сам министр настроен оптимистично относительно учений украинских пилотов на F-16.

— Определены ответственные лица, программа до начала июля будет прописана, она будет объявлена, я оптимистично могу сказать, что в июле учения уже начнутся, — подчеркнул Резников.

Недавно президент Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже в августе этого года, а первые самолеты могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев.

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Міноборони України, Алексей Резников
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