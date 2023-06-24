Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
На Чонгарському мосту стався вибух
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні

F-16
Фото: Unsplash

Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозує, що українські пілоти зможуть почати навчання на бойових винищувачах F-16 вже у липні.

Як зазначив міністр у своїй заяві 24 червня, для цього потрібно затвердити програму навчань.

— Маємо надію, що вони (навчання, – Ред.) розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань, – сказав він.

За словами очільника Міноборони, нині ця програма готується. Сам міністр налаштований оптимістично щодо навчань українських пілотів на F-16.

— Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться, – наголосив Резніков.

Нещодавно президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC сказав, що українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже у серпні цього року, а перші літаки можуть надійти в Україну через шість-сім місяців.

Винищувач F-16, Винищувачі для України, Міноборони України, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україні потрібно більше літаків, щоб кинути виклик Росії в небі – Кулеба
Дмитро Кулеба
Далі буде: ГУР прокоментувало удар по Чонгарському мосту
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Навчання українських льотчиків на F-16 можуть відбутися у Румунії
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Тренування розпочнуться в серпні: Зеленський оцінив, коли Україна отримає F-16
F-16
Маляр: ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Білогорівка – Шипилівка
Бої на фронті
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь