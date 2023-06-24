Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні
Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозує, що українські пілоти зможуть почати навчання на бойових винищувачах F-16 вже у липні.
Як зазначив міністр у своїй заяві 24 червня, для цього потрібно затвердити програму навчань.
— Маємо надію, що вони (навчання, – Ред.) розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань, – сказав він.
За словами очільника Міноборони, нині ця програма готується. Сам міністр налаштований оптимістично щодо навчань українських пілотів на F-16.
— Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться, – наголосив Резніков.
Нещодавно президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC сказав, що українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже у серпні цього року, а перші літаки можуть надійти в Україну через шість-сім місяців.
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