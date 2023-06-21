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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Тренировки начнутся в августе: Зеленский оценил, когда Украина получит F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже в августе этого года, а первые самолеты могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев.

Об этом в интервью BBC сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора с журналистами глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях F-16.

По его мнению, украинские пилоты могут начать тренировки на F-16 уже в августе, а первые самолеты могут прибыть через шесть-семь месяцев.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина примет на вооружение современные западные боевые истребители F-16 не раньше Нового года 2024-го.

Между тем в Госдепе США сообщили, что потенциальная передача Украине истребителей F-16 — то ли от США, то ли от другого союзника — займет месяцы и будет происходить в несколько этапов.

Как известно, Нидерланды и Дания возглавили “авиационную коалицию”, которая предусматривает тренировку украинских пилотов на западных боевых самолетах и потенциальные поставки этих истребителей.

Источник: BBC
Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский
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