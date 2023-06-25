Первый этап демонтажа Путинской системы — Данилов о последствиях мятежа Пригожина

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — первый этап демонтажа системы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что Пригожин является только “частью группы и частью плана, верхушкой айсберга процесса дестабилизации”.

По словам Данилова, в России сформировалась группа недовольных — силовиков, чиновников и олигархического капитала, которая считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования, угрозой для Российской Федерации.

— Пригожинский ростовский марш-бросок — демонстрация серьезности намерений, существующих возможностей и создание условий для начала процесса властного транзита — добровольного или принудительного. Колонны вагнеровцев или других структур могут таки дойти до Красной площади, — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО считает, что у диктатора осталась единственная возможность спасения — тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК Вагнер, демонстрационное наказание Пригожина, введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий.

При этом он выразил сомнение в том, что эти функции способна выполнить “карательная машина имени золотова-бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков”.

Кроме того, Данилов заявил, что настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем не исключено участие в этом процессе и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он отметил, что режиму Путина нанесен удар ножом в спину, если не мгновенно смертельный, то точно неизбежный.

— Но… все, что может в России пойти не по плану, пойдет не по плану, и “казус Пригожина” может запустить/запустил процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат. Нам свое делать… до границ 1991 года, — резюмировал Данилов.

Вечером 23 июня глава наемников Евгений Пригожин говорил, что оккупанты ударили по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром.

Позже в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что были проведены переговоры с Пригожиным, в результате чего удалось договориться о прекращении мятежа.

После этого Пригожин опубликовал аудио, в котором заявил, что его наемники возвращаются в “полевые лагеря”.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что Пригожин “уйдет в Беларусь”.

Источник: Алексей Данилов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.