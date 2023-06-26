Має три позитивні аспекти: Подоляк про заколот Пригожина та його наслідки

Заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина має три позитивні аспекти для України.

Про це в ефірі Radio NV заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Жодна людина в Росії не виходила на підтримку Путіна. Навпаки вони (росіяни, – Ред.) вітали “пригоженців”. Тобто ми побачили з вами те, що це досить гнила держава, – каже він.

Також Подоляк зазначив, що після того, як українські військові нанесуть суттєвих тактичних поразок Росії, у країні-агресора почнуться більш серйозні заворушення.

– Це будуть соціально-збройні заворушення, не просто якась там ПВК, а це буде саме такі хаотичні в різних місцях заворушення. І третя складова – повне обнулення по Пригожину, тобто ПВК Вагнер, – додає керівник ОП.

Крім того, Подоляк зазначає, що ще одним позитивним аспектом заколоту Пригожина – є обнулення пропаганди Кремля серед внутрішньої аудиторії РФ

– Пригожин на передодні початку заколоту розповів для внутрішньої російської аудиторії суто мотивацію початку війни, обнуливши і Путіна з його міфами, і пропаганду остаточно, – зауважив він.

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