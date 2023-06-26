На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода

На Украину надвигается мощный циклон Lambert, из-за которого уже с понедельника, 26 июня, в некоторых регионах возможны сильные дожди с грозами.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала подготовить зонтики жителям восточных областей Украины. Также дожди ожидаются на юго-востоке, в Полтавской и Черкасской областях, а также в Днепре.

Синоптик отметила, что ливни будут сопровождаться порывистым ветром. Местами осадки могут также наблюдаться на севере и западе Украины. По остальным территориям — ливни маловероятны.

— Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, предполагается +21+26 градусов, на юге +25+30, на северо-востоке воздух свежее, +18+22 градуса, — уточнила Диденко.

В Киеве начало неделе ознаменуется умеренной температуры, примерно +21+23 градусов днем. Также в столице возможны локальные дожди с сильными порывами ветра.

Диденко резюмировала, что до начала июля украинцы еще могут наслаждаться умеренным теплом без сильной жары. Далее ожидается повышение температуры.

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