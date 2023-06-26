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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода

На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Фото: Depositphotos

На Україну насувається потужний циклон Lambert, через який уже з понеділка, 26 червня, у деяких регіонах можливі сильні дощі з грозами.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

Вона порадила підготувати парасольки мешканцям східних областей України. Також дощі очікуються на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.

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Синоптик зазначила, що зливи супроводжуватимуться поривчастим вітром. Подекуди опади можуть також спостерігатися на півночі та заході України. На решті територій – зливи малоймовірні.

– Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах, передбачається +21+26 градусів, на півдні +25+30, на північному сході повітря свіже, +18+22 градуси, – уточнила Діденко.

У Києві початок тижня ознаменується помірною температурою, приблизно +21+23 градусів вдень. Також у столиці можливі локальні дощі із сильними поривами вітру.

Діденко резюмувала, що до початку липня українці ще можуть насолоджуватись помірним теплом без сильної спеки. Далі очікується підвищення температури.

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