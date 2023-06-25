ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии

Вооруженные силы Украины помешали прорыву армии РФ в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области.

По информации разведки Минобороны Великобритании, российским войскам пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы добиться незначительных успехов во время наступления в этом районе.

Британские разведчики предполагают, что высшее российское руководство приказало своим военным переходить в наступление, как только это оказывается возможным.

Украинские войска, добавляют в британском оборонном ведомстве, на днях перестроились и снова проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на Юге и Востоке Украины.

– Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики наступления на глубокую и хорошо подготовленную российскую оборону. Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются в тактике на ключевых направлениях, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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