Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины помешали прорыву армии РФ в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области.

По информации разведки Минобороны Великобритании, российским войскам пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы добиться незначительных успехов во время наступления в этом районе.

Британские разведчики предполагают, что высшее российское руководство приказало своим военным переходить в наступление, как только это оказывается возможным.

Украинские войска, добавляют в британском оборонном ведомстве, на днях перестроились и снова проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на Юге и Востоке Украины.

– Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики наступления на глубокую и хорошо подготовленную российскую оборону.

Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются в тактике на ключевых направлениях, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.06.2023
Карта DeepState 25 червня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Документи, довідки
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Запугивали войной на митинге: что известно о скандале вокруг гостиницы Днестр во Франковске
ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
ВСУ помешали прорыву армии РФ вблизи Кременной – разведка Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь