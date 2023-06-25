Продвижение ВСУ и отступление кадыровцев из-под Марьянки: 487-й день войны

25 июня, 0:17

Пригожин планировал вооруженный мятеж на протяжении длительного времени

Главарь наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин планировал мятеж против российского военного руководства на протяжении длительного времени.

Об этом пишет CNN со ссылкой на разведчиков США.

На этой неделе сотрудники разведки проинформировали так называемую Банду восьми (The Gang of 8) в Конгрессе США о перемещении наемников ЧВК и накоплении вагнеровцами вооружения вблизи российских границ.

The Gang of 8 является разговорным термином для группы из восьми ключевых депутатов Палаты представителей, а также сенаторов Конгресса США, которые на постоянной основе информируются Белым домом о чувствительных событиях, секретных документах и важных разведданных.