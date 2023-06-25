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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ завадили прориву армії РФ поблизу Кремінної – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України завадили прориву армії РФ у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, російським військам довелося докласти значних зусиль для того, щоб досягти незначних успіхів під час наступу в цьому районі.

Британські розвідники припускають, що вище російське керівництво наказало своїм військовим переходити в наступ, щойно це виявляється можливим.

Українські війська, додають у британському оборонному відомстві, днями перелаштувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на Півдні та Сході України.

– Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку та добре підготовлену російську оборону.

Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках, – зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Луганська область, Розвідка, Російська агресія, РФ
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