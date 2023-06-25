ЗСУ завадили прориву армії РФ поблизу Кремінної – розвідка Британії
Збройні сили України завадили прориву армії РФ у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.
За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, російським військам довелося докласти значних зусиль для того, щоб досягти незначних успіхів під час наступу в цьому районі.
Британські розвідники припускають, що вище російське керівництво наказало своїм військовим переходити в наступ, щойно це виявляється можливим.
Українські війська, додають у британському оборонному відомстві, днями перелаштувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на Півдні та Сході України.
– Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку та добре підготовлену російську оборону.
Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках, – зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
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