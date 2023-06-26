Где самая большая линия обороны РФ и какие ловушки россиян могут замедлить контрнаступление

Россия развернула широкую защитную сеть по всей линии фронта. Таких масштабов не видели со времен Второй мировой войны. Как продвигается украинское контрнаступление, что на самом деле скрывают линии заграждения РФ и какие ловушки враг подготовил для Вооруженных Сил Украины – рассказали в материале Фактів тижня.

Где самая большая линия обороны РФ

На Запорожском направлении создана мощная система укреплений врага.

– Говорить, что есть три линии или четыре довольно сложно. Потому что, если посмотреть на карту, то мы увидим такую сеть. Это минные поля, это нарубы, кажется, зубы дракона или что-то такое. И противотанковые рвы. Вот преимущественно. Ну, и какие-то есть, скорее всего, такие опорные пункты, вроде блиндажей, линии окопов, траншей и прочего, – говорит военный эксперт Юрий Федоров.

И такая плотность окопов на юге Украины создана оккупантами не случайно. Основной удар россияне похоже ожидают в направлении Токмака. Может быть поэтому здесь создали одну из крупнейших оборонительных линий в Европе.

Аналитики, которые работают с открытыми источниками, проанализировали спутниковые снимки и выяснили, из чего она состоит.

Речь идет о шести уровнях обороны, которая тянется на 30 километров от линии фронта вглубь оккупированных территорий. На острие находится линия безопасности, которая принимает на себя первый удар.

Следом идет собственно первая линия, где плотно расположены окопы. Далее следует буферная зона с артиллерией для прикрытия первой линии обороны. На расстоянии 10-12 километров от линии фронта – основная линия обороны, значительную часть которой занимают противотанковые рвы, зубы дракона, минные поля и другие заграждения. Замыкают все две резервные линии обороны на случай прорыва.

Оккупанты также нашпиговали окопами и оборонными сооружениями Крым.

Смогут ли ВСУ прорвать оборону РФ

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос отмечает, что задача номер один в наступлении – это надежно подавить пехоту в ее ротно-опорных пунктах.

– Вопрос заключается не в том, сколько они нарыли, вопрос теперь заключается в следующем: пехота всегда прикрывает и использует эти свои инженерные сооружения. Если пехота не будет прикрывать эти минные поля и инженерные сооружения, если она не будет корректировать огонь артиллерии, в случае выдвижения украинских Вооруженных Сил, то мы сможем преодолеть это достаточно быстро.

Поэтому и то, что россияне на прошлой неделе кинули огромное количество резервов, чтобы закрывать дыры в их обороне, которая трещала – это показывает, что наше наступление шло, непосредственно, хорошо, — говорит он.

Бывший офицер британской военной разведки с опытом службы на Балканах, в Ираке и Афганистане Фрэнк Лэндвидж уверяет, что у Украины есть два значительных преимущества и ключевой из них — это эффект неожиданности.

— Что мы сейчас видим, в течение последней недели ваше командование прощупывает слабые места в обороне врага и ищет возможности, атакуя в нескольких направлениях сразу. И когда они найдут эту самую возможность – будет стремительное действие. По сути, мы еще не видели прямого удара Украины по российской оборонной системе. И здесь кроется основная цель происходящего – неожиданный и массивный удар в слабое место врага, когда он не ожидает этого, – говорит британский офицер.

Прорвать оборону противника – самое сложное в военном деле. Главное, из-за потерь, которые сопровождает любое наступление.

Почему контрнаступление может затянуться

Британские аналитики дали свой прогноз – быстро пройти оборонительные укрепления России не получится. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев, по крайней мере, до осени.

— В зависимости от инженерного оборудования местности и способности врага наносить огненное поражение по нашим боевым порядкам, скорость продвижения может быть от километра в сутки до трех-четырех километров в сутки. Конечно, все хотели, чтобы через два дня мы прорвались и на четвертый день уже вышли к морю, но на войне никогда не бывает так, — говорит генерал-майор.

Но важный элемент, который не учли аналитики в начале полномасштабного вторжения и который может сработать сейчас, – это человеческий фактор. И он может повлиять на так называемую оборону окупантов.

– Не важно, сколько у вас укрытий, траншей и мин, если у вас нет достаточно подготовленного человеческого ресурса. Его Россия едва нашкребла до шестизначной цифры. И рассеяла их на линию протяженностью 700 или 800 километров. Это огромная территория. Давайте еще учтем, сколько из этих бойцов действительно подготовлено и что важнее, почти ни один из них не имеет никакой мотивации воевать. А эффективность этих сооружений на прямую зависит именно от качества находящихся там людей. И именно с этим в России далеко не все хорошо. А это значит, что рано или поздно эта оборона посыпется, – говорит Лэндвидж.

Риски подрыва Крымского титана или ЗАЭС

Еще один прием так называемой обороны, которую может использовать Россия, это подрыв или Запорожской атомной станции, или завода Крымский титан.

– В первую очередь по Титану. Да, это мощное химическое предприятие, которое может, в случае там нанесения ему определенных взрывов, нанести вред. У них задача номер один: хоть на день, хоть на два, хоть на три сдержать наступление наших войск любыми силами и средствами. Это может замедлить наступление наших войск. Но остановить окончательно не сможет, – говорит Кривонос.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.