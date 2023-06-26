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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Сырский подтвердил зачистку плацдарма на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что украинские военные зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Он обнародовал видео боев 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы которой проводили эту операцию.

Видеозапись сделана с помощью камеры GoPro. На видео можно увидеть боевую работу воинов и эвакуацию раненого побратима.

– Прекрасная работа, а также успешная эвакуация раненого. Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, – подчеркнул Сырский.

Карта - Донецька область

Карта: Google maps

Генерал уточнил, что в ходе операции бойцы первой роты первого механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Информация о том, что украинские защитники разбили силы оккупантов и зачистили плацдарм, впервые появилась 24 июня.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ в районе Бахмута и уничтожили российский плацдарм на западном берегу Северского Донца. Он лежит юго-западнее Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.

Канал Северский Донец-Донбасс был построен в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Он снабжает водой населенные пункты Донецкой области.

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Источник: Telegram Александра Сырского

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Александр Сырский
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