Сырский подтвердил зачистку плацдарма на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что украинские военные зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.
Он обнародовал видео боев 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы которой проводили эту операцию.
Видеозапись сделана с помощью камеры GoPro. На видео можно увидеть боевую работу воинов и эвакуацию раненого побратима.
– Прекрасная работа, а также успешная эвакуация раненого. Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, – подчеркнул Сырский.
Генерал уточнил, что в ходе операции бойцы первой роты первого механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Информация о том, что украинские защитники разбили силы оккупантов и зачистили плацдарм, впервые появилась 24 июня.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ в районе Бахмута и уничтожили российский плацдарм на западном берегу Северского Донца. Он лежит юго-западнее Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.
Канал Северский Донец-Донбасс был построен в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Он снабжает водой населенные пункты Донецкой области.
Источник: Telegram Александра Сырского
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