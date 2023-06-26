Де найбільша лінія оборони РФ та які пастки росіян можуть сповільнити контрнаступ

Росія розгорнула широку захисну мережу вздовж усієї лінії фронту. Таких масштабів не бачили з часів Другої світової війни. Як просувається український контрнаступ, що насправді приховують загороджувальні лінії РФ і які пастки ворог підготував для Збройних сил України – розповідали у матеріалі Фактів тижня.

Де найбільша лінія оборони РФ

На Запорізькому напрямку створена потужна система укріплень ворога.

– Говорити, що є три лінії чи чотири, досить складно. Тому що, якщо подивитися на карту, то ми побачимо справді таку мережу. Це мінні поля, це наруби, які називаються, здається, зуби дракона чи щось таке. І протитанкові рови. Ось переважно. Ну, і якісь є, швидше за все, такі опорні пункти, щось на кшталт бліндажів, лінії окопів, траншеї та іншого, – каже воєнний експерт Юрій Федоров.

І така щільність окопів на Півдні України створена окупантами не випадково. Основного удару росіяни, схоже, очікують у напрямку Токмака. Може, тому тут створили одну з найбільших оборонних ліній у Європі.

Аналітики, які працюють з відкритими джерелами, проаналізували супутникові знімки і з’ясували, з чого вона складається.

Йдеться про шість рівнів оборони, які простягнулися на 30 км від лінії фронту вглиб окупованих територій. На вістрі розміщена лінія безпеки, яка приймає на себе перший удар.

Слідом іде власне перша лінія, де щільно розміщені окопи. Далі йде буферна зона із артилерією для прикриття першої лінії оборони. На відстані 10-12 км від лінії фронту – основна лінія оборони, значну частину якої займають протитанкові рови, зуби дракона, мінні поля та інші загородження. Завершують усе дві резервні лінії оборони, на випадок прориву.

Окупанти також нашпигували окопами та оборонними спорудами Крим.

Чи зможуть ЗСУ прорвати оборону РФ

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос зазначає, що завдання номер один у наступі – це надійно подавити піхоту в її ротних опорних пунктах.

– Питання полягає не в тому, скільки вони нарили, питання тепер полягає в наступному: піхота завжди прикриває і використовує ці свої інженерні споруди. Якщо піхота не буде прикривати ці мінні поля та інженерні споруди, якщо вона не буде корегувати вогонь артилерії, в разі висування українських Збройних сил, то ми можемо це подолати достатньо швидко.

Тому і те, що росіяни минулого тижня викинули величезну кількість резервів, аби закривати діри в їхній обороні, що тріщала – показує, що наш наступ йшов безпосередньо добре, – каже він.

Колишній офіцер британської військової розвідки з досвідом служби на Балканах, в Іраку та Афганістані Френк Лендвідж запевняє, що Україна має дві значні переваги, і ключова з них – це ефект несподіванки.

– Що ми зараз бачимо, протягом останнього тижня, ваше командування прощупує слабкі місця в обороні ворога і шукає можливості, атакуючи в кількох напрямках одразу. І коли вони знайдуть цю саму можливість – буде стрімка дія. По суті, ми ще не бачили прямого удару України по російській оборонній системі. І тут криється основна ціль того, що відбувається – несподіваний і масивний удар у слабке місце ворога, коли він не очікує цього, – говорить британський офіцер.

Прорвати оборону противника – найскладніше у військовій справі. Насамперед через втрати, які супроводжує будь-який наступ.

Чому контрнаступ може затягнутися

Британські аналітики дали свій прогноз – швидко пройти оборонні укріплення Росії не вийде. Цей процес може розтягнутися на кілька місяців, принаймні до осені.

– В залежності від інженерного обладнання, місцевості і спроможності ворога наносити вогневе ураження по наших бойових порядках, швидкість просування може бути від кілометра за добу до трьох-чотрирьох кілометрів за добу. Звичайно, всі хотіли, щоб за два дні ми прорвались і на четвертий день вже вийшли до моря, але на війні ніколи не буває так, – говорить генерал-майор.

Але важливий елемент, який не врахували аналітики на початку повномасштабного вторгнення і який може спрацювати зараз – це людський фактор. І він може вплинути на так звану оборону окупантів.

– Не важливо, скільки у вас укриттів, траншей та мін, якщо у вас немає достатньо підготовленого людського ресурсу. Його Росія ледве нашкребла до шестизначної цифри. І розпорошила їх на лінію протяжністю 700 чи 800 км. Це величезна територія. Давайте ще врахуємо, скільки з цих бійців дійсно підготовлені, і що важливіше, майже жоден з них не має жодної мотивації воювати.

А ефективність цих споруд напряму залежить саме від якості людей, які там перебувають. І саме з цим у Росії далеко не все гаразд. А це значить, що рано чи пізно ця оборона посипеться, – говорить Лендвідж.

Ризики підриву Кримського титану чи ЗАЕС

Ще один прийом так званої оборони, який може використати Росія, це підрив або Запорізької атомної станції, або заводу Кримський титан.

– Насамперед по Титану. Так, це потужне хімічне підприємство, яке може, у разі нанесення йому певних підривів, завдати шкоди, що стосується зараження місцевості, і дуже важко розрахувати ці втрати. У них завдання номер один: хоч на день, хоч на два, хоч на три стримати наступ наших військ будь-якими силами та засобами. Це може сповільнити наступ наших військ. Але зупинити остаточно не може, – говорить Кривонос.

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