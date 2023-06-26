На Таврическом направлении ВСУ продвинулись на 1,5 км вглубь противника

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продвинулись вглубь противника уже на 1,5 км.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— В результате системного давления Силы обороны Таврического направления имеют успех и продвинулись на 1,5 км вглубь противника. Это — об успешных наступательных действиях группировки Таврия на Мелитопольском направлении, — сказал он в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Спикер отметил, что в настоящее время украинские военные закрепляются там на достигнутых рубежах, осуществляют аэроразведку местности и разминирование.

Также артиллерия работает по выявленным целям противника, проводятся мероприятия по контрбатарейной борьбе.

По словам Шершня, продвигаясь вперед, воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт.

В течение последних суток было ликвидировано 146 оккупантов, 229 получили ранения, четверо взяты в плен. Также ВСУ уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники противника.

— Всего за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар. В районе Авдеевки совершил артиллерийский обстрел окружающих населенных пунктов, — добавил он.

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