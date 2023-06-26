На Таврійському напрямку ЗСУ просунулися на 1,5 км углиб противника
На Таврійському напрямку Сили оборони України просунулися углиб противника вже на 1,5 км.
Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
– У результаті системного тиску Сили оборони Таврійського напрямку мають успіх і просунулися на 1,5 км углиб противника. Це – про успішні наступальні дії угруповання Таврія на Мелітопольському напрямку, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
Речник зазначив, що зараз українські військові закріплюються там на досягнутих рубежах, здійснюють аеророзвідку місцевості та розмінування.
Також артилерія працює по виявлених цілях противника, проводяться заходи з контрбатарейної боротьби.
За словами Шершня, просуваючись уперед, воїни Таврійського напрямку впевнено продовжують знищувати ворога та вирівнюють фронт.
Протягом останньої доби було ліквідовано 146 окупантів, 229 дістали поранення, четверо взяті в полон. Також ЗСУ знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.
– Загалом упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару. У районі Авдіївки здійснив артилерійський обстріл навколишніх населених пунктів, – додав він.
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