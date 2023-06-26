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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку ЗСУ просунулися на 1,5 км углиб противника

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку Сили оборони України просунулися углиб противника вже на 1,5 км.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– У результаті системного тиску Сили оборони Таврійського напрямку мають успіх і просунулися на 1,5 км углиб противника. Це – про успішні наступальні дії угруповання Таврія на Мелітопольському напрямку, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Речник зазначив, що зараз українські військові закріплюються там на досягнутих рубежах, здійснюють аеророзвідку місцевості та розмінування.

Також артилерія працює по виявлених цілях противника, проводяться заходи з контрбатарейної боротьби.

За словами Шершня, просуваючись уперед, воїни Таврійського напрямку впевнено продовжують знищувати ворога та вирівнюють фронт.

Протягом останньої доби було ліквідовано 146 окупантів, 229 дістали поранення, четверо взяті в полон. Також ЗСУ знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.

– Загалом упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару. У районі Авдіївки здійснив артилерійський обстріл навколишніх населених пунктів, – додав він.

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