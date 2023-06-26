ВСУ нанесли 6 авиаударов по позициям РФ и поразили 10 артподразделений врага — Генштаб
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник и дальше сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.
На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спирного и Раздоловки Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.
На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского.
На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.
На Шахтерском направлении подразделения Сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко